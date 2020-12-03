花蓮縣長徐榛蔚今率縣府團隊造訪新北市府，與新北市長侯友宜合體開直播，介紹在地農特產品及特色觀光活動；侯友宜表示，新北市跟花蓮縣一樣，有綿長的海岸線，也有高聳的峻嶺山巔，領土非常廣闊，兩縣市都需要智慧化的城市治理，他也歡迎徐榛蔚和縣府團隊來逛歡樂耶誕城，並期待有進一步合作。

徐榛蔚、侯友宜在直播中各自推出在地特色茶食，侯友宜準備新北2020冬季冠軍茶及冠軍茶鄉點心盒，徐榛蔚帶來蜜香紅茶、苦到靠北包、黎麥酥條、糙米餅等有機茶點。在冬季觀光活動部分，侯力推新北溫泉節及歡樂耶誕城，徐榛蔚歡迎大家到花蓮享受好山好水的泡湯旅遊，逛逛太平洋音樂節。

侯友宜說，新北市跟花蓮縣一樣，有綿長的海岸線，也有高聳的峻嶺山巔，領土非常廣闊，新北人口超過400萬人，但城鄉差距非常大，而花蓮擁有絕佳的觀光資源，兩縣市都需要智慧化的城市治理，新北市以「全災型智慧化指揮監控平臺(EDP)」、「全民防災E點就通」及「智能防災All in One」等實務案例，提供花蓮縣政府參考，希望雙方未來能有更進一步的合作。

侯友宜強調，城市間應該以合作取代競爭，未來新北市與花蓮縣，會從雙方的城市資源、發展優勢、市政規劃等面向加強合作，共同創造更多有利的便民方案；最後，侯友宜也邀請徐榛蔚一起欣賞新北歡樂耶誕城光雕秀。

(中時 )