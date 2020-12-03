台中車站新商場「鐵鹿大街」將在6日開幕，規劃有美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供進出車站乘客逛街消費，開幕期間推出「鐵道躲貓貓－貓小姐Ms. Cat插畫特展」，在舊站月台、舊鐵軌及新站商場都有可愛的貓咪造型裝置，台中車站將化身為好吃好玩的「食尚」旅遊點。

「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」促參案由德昌營造得標，成立經典國際公司營運，打造「台中驛鐵道文化園區」，以台中車站新、舊站為核心，涵蓋新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群及台中後火車站等空間占地2.9公頃。

位於新站的商場「鐵鹿大街」引進40家商家，將在6日開幕，一樓是美食街、伴手禮及主題餐廳；二樓則為手製乳品、輕食、咖啡、便利商店等。

經典國際公司副總經理林宛玄說，台北、高雄均有車站型商場，台中車站有百年歷史，為鐵公路交會處，每日最多有10萬人次進出，「鐵鹿大街」滿足進出民眾的消費需求，讓台中車站不一樣了。

「鐵鹿大街」開幕慶期間，各商家分別推出人氣美食買一送一、熱銷商品優惠價、振興券倒數限定等好康優惠，當日消費滿額還可兌換限量首發禮、好禮3選1及抽獎；此外，並推出「貓小姐Ms. Cat」特展，還有文創品展售及DIY活動，展現園區結合「文化、生活、創新」的特色。

此外，即日起至12月26日，在「鐵鹿大街」當天單筆消費滿200元可參加「歡慶開幕週週抽」抽獎活動，獎品有瑪謝按摩椅、貓小姐聯名款懶骨頭等。另外，消費者憑發票還可加價購吉祥物「鐵鹿」的周邊商品。

(中時 )