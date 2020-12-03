不少蔬菜例如茄子、苦瓜、香菜等，極具營養價值，但強烈的味道導致喜歡的人很喜歡，討厭的打死也不碰。一名男網友PO文表示，同事便當裡有個「綠色蔬菜」，但對方嫌黏黏的而且很噁心，希望自己通通夾去，照片曝光後網友直呼「你賺到了」。

男網友在臉書《爆怨公社》PO出同事便當照，可以看到同事點了排骨便當，但主菜排骨上面還有個條狀物的綠色蔬菜，對方抱怨「這個黏黏的，噁心又不好吃」，原PO看到後馬上認出是秋葵，表示配飯很好吃，對方聽到後秒回「全部都給你好嗎」，讓他爽爽夾走。

同事不吃秋葵，要原PO全部夾走，網友一看紛紛直呼原PO賺翻：「超營養的」 (圖／爆怨公社)

網友一看照片紛紛留言：「秋葵耶，你賺翻了」、「這超好吃好嗎」、「重點是營養滿分」、「秋葵對身體超好」、「我最愛的食物」、「吃牛角、沙拉、野蔬都必點」、「對腸胃超好」、「沾醬油吃簡直美味」、「便當店肯給秋葵很難得耶」，但也有人認同原PO同事：「這我不行」、「真的有點噁心」、「裡面稠稠的好像鼻涕」。

秋葵又稱補腎草，除了可當蔬菜使用外，成熟種子炒熟磨粉後亦可作咖啡的代用品。此外，秋葵富含蛋白質、脂肪、碳水化合物，還有豐富的維他命A、B群、鈣、鐵等，除了能夠顧腸胃外，還能消除疲勞，迅速恢復體力，是許多養生者的最愛。

(中時新聞網)