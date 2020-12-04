大陸湖南一名人夫婚後生了2個兒子，夫家先後送了200萬、100萬人民幣（約新台幣1297萬元）大紅包給媳婦，豈料做完親子鑑定後，人夫發現2個兒子都不是他親生，當場崩潰衝到窗戶前要往下跳。

據《網易新聞》報導，一名戴姓DNA親子鑑定師，入行至今已做過3萬多份鑑定，平均每做4次親子鑑定，就有一個是「非親生」，他分享一個印象深刻的案例，一名人夫得知2個兒子都不是親生，情緒激動的想跳樓。

他說，當時那名男子來做親子鑑定，想知道自己與2個兒子究竟有沒有血緣關係，結果發現2個孩子都是「非親生」，而且是老婆與前男友偷生，讓他當場衝到窗前要往下跳，所幸鑑定中心的牆上貼了防撞貼紙，窗戶也是保險窗、僅能開小縫隙，所以男子直接撞在牆上。

她與同事見狀上前壓制住男子，避免對方想不開，但男子卻不停吼叫、精神出現異常，後來才知道，當初他妻子生第1胎時，公公包了200萬人民幣（新台幣865萬元）大紅包給媳婦，女方認為生兒子可賺錢，於是再生第2胎，果然又拿到100萬元（新台幣432萬元），沒想到2個兒子竟然都是妻子與前男友生的。

戴姓鑑定師說，這些人如果不做親子鑑定，會不會好過一點，甚至不會家庭破碎，但另一名同事告訴他「被欺騙的人有權知道真相」，讓他聽完不禁感慨「鑑定書就像照妖鏡，幫他們辨別身邊的人，是人是鬼」。

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