139線道百萬轎車險墜山谷 衝路樹車身嚴重撞凹氣囊爆開

139線道百萬轎車差點墜山谷，衝路樹車身嚴重撞凹氣囊爆開。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣139線又撞車了！3日1輛百萬進口轎車行經139線19K直衝路樹，還撲落山谷，路樹攔截，右側車身嚴重撞凹，擋風玻璃碎裂、安全氣囊爆開，25歲駕輕傷，讓人搖頭要小心啊，也直呼「太邪門了」。

11月30日在20K處的「死亡彎道」才發生大學生機車撞路樹不治身亡，距離不到1公里處，這段過彎邊坡就是山谷了，一旦衝下去就直墜山谷，又發生失控撞路樹事故，事故接二連三，讓人搖頭，10月21日限速降到每小時40公里以來，事故前仆後繼。

警方調查，張姓駕駛昨天從139線南投縣往彰化市路段行駛，下午4時30分，行經19K顏氏牧場彎道處時，突然失控往路邊衝去，右側車撞擊路樹，車門被撞開，嚴重毀損，消防局與警方據報都派員趕往現場，駕駛酒測值為零，右手、左腳擦挫傷，意識清楚，送醫治療。

警方表示，21K處的固定式測速照相桿，不定時安排機動式測速照相，超速紅單開不完，告發超速共1245件，平均一天就41.5件，但未調降速以前696件，疾呼小心駕駛，不要害已也害到別人了。

139線道百萬轎車差點墜山谷，衝路樹車身嚴重撞凹氣囊爆開。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

139線道百萬轎車差點墜山谷，衝路樹車身嚴重撞凹氣囊爆開。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )