被問小英想換閣揆 只是沒合適人選？蘇貞昌愣住 尷尬回3字

蘇貞昌赴立院報告 接受媒體聯訪

蘇內閣爭議事件頻傳，黨內外對行政院長蘇貞昌即將下台的傳聞不斷，政壇甚至傳言蔡英文總因找不到適合人選，才「忍著用」。蘇貞昌今面對記者詢問此議題，先愣了一下，之後尷尬笑說「嗯...謝謝」，即進入立院。有綠營人士認為，原本民進黨內認為蘇貞昌任期可以到2022地方選舉後，現在時間點恐已然鬆動。

蘇貞昌今赴立院備詢前，先接受在場記者聯訪，有記者問「最近政府團隊的爭議較多，但有說要調整腳步，甚至內閣微調，包含換閣揆名單，不過也有一說，蔡總統找不到比院長更適合接棒的人選」。蘇聽完似乎是愣了一下，接著尷尬的微笑表示「嗯…謝謝」，接著馬上轉身進入立院不再多言。

而針對蘇貞昌可能下台傳言不斷，總統府發言人張惇涵今也表示，蔡總統及總統府都已經公開表達過目前並無內閣改組規劃，因此，這個議題的答案很清楚，總統府也再強調一次「目前沒有內閣改組的規劃」。

張惇涵更強調，對於內閣改組的相關虛構不實傳聞，沒有討論的價值，對於國政推動也毫無幫助，總統府希望有心人士的放話應適可而止。

但據《中國廣播公司》新聞引述綠營人士消息指出，在蘇內閣多次引發風波後，黨內之前認為蘇揆可能可以做到2022九合一選舉的樂觀看法現已改變，內閣調整時間恐已鬆動。

(中時新聞網)