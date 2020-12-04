疫情影響，民眾若不想出門會使用外送APP叫餐，但同時也會引發許多爭議。近日一名網友表示，某天晚上從外送員手中接過餐點，原以為是一次平凡無奇的消費，結果隔天警察就找上門，向他所住社區的管理員調閱監視器，並表示該名外送員打算告他「侵占」。

一名網友在「PTT」發文，表示自己居住在有管理員的大樓，前天（2日）晚上9點用Ubereats訂了4杯手搖飲料，不過因為店家沒有附上塑膠袋，外送員在地上餐點時，把4杯飲料插可以固定碑體的海綿上面，原PO表示自己在拿到東西後，對方也沒表明那塊海綿要歸還，所以沒想太多。

到了隔天晚上，竟然有警察跑到原PO家樓下，並向管理員調閱監視器畫面，結果原PO赫然發現自己被告了，他說：「警察到我住的大樓調監視器（因為管理員也不確定是誰下來拿飲料的），這位外送員已經報案，並且要對我提告侵占那塊海綿。」該名警員嘴裡也嚷嚷著「你們可能要和解」、「法院」、「對方已經告了」等字句。

原PO還留著當時外送員遞來的海綿杯架。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，在得知自己被告後，有打算聯繫該名外送員，不過由於APP上不會提供外送員個資，所以只好用線上系統回報這樣的情況，同時也主動聯繫盼出所做筆錄，但卻被告知「承辦警員目前不在」。

不久後，原PO在信箱中發現一封郵件，這才知道，原來在警方來調監視器的那天下午4點，系統就通知原PO稱外送員遺漏杯架，並提供電話方便他聯繫、協助將杯架物歸原主。

原PO收到郵件，表示要他聯繫外送員歸還海綿杯架。（圖／翻攝自PTT）

這篇文章分享至網路後，有人質疑雙方在面交時應有衝突發生，不過原PO也還原當下的對話，當時他問：「沒有袋子？」外送員則簡回：「我也沒有袋子。」接著外送員把這個海綿外加4杯飲料一整組遞過來讓原PO拿走。

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(中時新聞網)