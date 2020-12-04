台灣沒有健保會怎樣？有濫用健保之嫌的藝人黃安（見圖）竟遭網友點名。（本報系資料照片）

台灣健保制度世界聞名，卻存在醫療浪費、血汗醫護等問題，而逐年增加的健保費用，也引來批評的聲浪。有網友在網路平台問卦，全民健保實施已25個年頭，如果今天沒有這項制度，台灣會變成這樣？不少網友驚悚回應，老人恐怕會少一大半。有人則搞笑噴出一句，罵濫用健保的黃安就少一個點了。

原PO在PTT貼文說，全民健保自1995年3月1日實施至今 也已經有25年的歷史了，如果台灣沒有全民健保的話，會變成怎樣？有沒有八卦？

占使用健保大宗的老人，立刻被不少網友點名，「醫院瞬間少87%老人」、「對一般人沒啥差別，對重症跟七十歲以上老人影響很大」、「老人少一大半」、「老人沒辦法把醫院當廚房跑，很不方便」、「會沒有老人每天在醫院聊天，當自己家」。

至於健保醫療資源的濫用，讓醫護人員被壓榨過勞，此問題早已遭外詬病，就有網友分析，如果台灣沒健保，「當醫生會賺到爆炸」、「會變成美國一樣，醫事技術人員薪水會很高，醫生更有錢，立法院會有很多醫師出身的立委。」有人則認為，健保制度會衝擊保險業，「保險可能會更發達吧，我車禍住院對方沒錢賠還說有健保啦」、「商業保險會賣得比較好」。

其他網友也各抒己見，觀點五花八門，「以前沒健保年代，窮苦人都在求醫生」、「醫療技術會進步很多，但是只服務付得起的人」、「海龜不會回來當乞丐呀」、「跟美國一樣不敢看醫生 疫情爆發」、「就少一個罵黃安的點了」、「沒權沒錢就等死」、「會有20萬以上的家庭崩潰」、「人民會對自己身體更負責，少抽菸多運動！」、「新冠肺炎可能防疫沒這麼好，基礎保健衛教有差」、「沒健保就是貴」。

(中時新聞網)