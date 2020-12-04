離岸最後大餅進入戰國時代。CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）今(4日)宣佈投入離岸風電第三階段區塊開發，同時公布位於竹、苗、中、彰4縣市外海的6處風場。它們同時向政府喊話，在現行固定式離岸風電外，應開放2到3座為浮動式設計，以確保台灣居於亞洲風電領先位置。

CIP規劃的6處風場場址，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑以及福芳，分別位於新竹、苗栗、台中及彰化海域，6場址合併裝置容量上看6.3 GW。

CIP台灣區董事總經理許乃文（左）今與CIP台灣第三階段區塊開發計畫執行長侯奕愷，共同宣布要爭取離岸風電第三階段區塊開發釋出容量。(圖：CIP提供)

經濟部離岸風電第三階段區塊開發，規劃2026年至2035年每年釋出1GW容量，共10GW，辦法預計年底公布。由於這可能是風電開發最後一塊大餅，引來各大外商競逐。

已通過環評，插旗新竹的有德商英諾吉聯手亞泥的竹風風場，早進入備戰，CIP這次公布地點有2個也在新竹外海。往下到苗栗，上緯4.4GW超大容量的Formosa 4，對上CIP的渢利風場。進入彰化外海，競爭更激烈，這裡有澳商麥格理、德國安能集團及日商 JERA 三外商的海鼎風電，總裝置2GW。沃旭大彰化東北風場、CIP的渢佑跟福芳，以及達德的海峽風電600MW都在此，部分場域還有重疊。至於NPI(加拿大北陸)與台電尚未發聲，但都是潛在競爭者。

CIP台灣區董事總經理許乃文說明，「渢」(讀音：ㄈㄥˊ)字由「氵」及「風」所組成，涵蓋了離岸風電最基本的兩項元素；其字義為宏大的風聲，象徵豐沛的風力資源，故選擇「渢」字做為CIP第三階段計畫之識別。

針對區塊開發規則，許乃文指出， CIP倡議區塊開發應維持「項目制國產化」政策，以保障基本的經濟規模，延續本土供應廠商的投資量能。

針對下一階段台灣的離岸風電發展發向，CIP台灣第三階段區塊開發計畫執行長侯奕愷侯向政府喊話，可投入浮動式風電，因為這已是全球離岸風電趨勢，在亞太地也具有高度開發潛力，日韓政府均積極投入發展。

CIP提議第三階段可規劃2至3座、每座容量各100MW的浮動式風場做為示範計畫，如此台灣於2021年即可展開浮動式風場之開發，2025年迎來首座浮動式風場，穩坐亞洲離岸風電領先地位。

(中時 )