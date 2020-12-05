有些女生只要男生長得順眼、懂得怎麼哄人，很容易就喜歡上對方，不過也有些女生公認的難追，星座運勢網站「星座巫師」指出以下4個星座的女生太過優秀，總給人不好親近的距離感，而且看男人的眼光很準，不夠優秀就追不到他！

▍1.獅子座

獅子座的女生個性不服輸，尤其面對工作時非常積極努力，遇到難題也會想要自己解決，這樣的獅子女在旁人眼中是個很優秀的人，但對於追求者來說有些距離感，尤其是條件普通的男人也會自知兩人不適合，就算鼓起勇氣主動追求，通常也會告白失敗，畢竟獅子女擇偶的眼光也非常高。

▍2.處女座

處女座會希望能找到一個心靈契合的人交往，他們希望和情人一起追求成長和進步，就算目前的條件看似普通，但只要有積極的態度，並且有些讓處女座崇拜的特質，也會讓處女死心踏地的喜歡。但如果是沒有內涵、只會畫大餅的男人，也會立刻被處女座識破，再努力追求也追不到。

▍3.天蠍座

天蠍座對於自己的專業很有自信，會花很多心力把在乎的事做好，因此在擅長的領域顯得非常耀眼，是旁人公認的優秀人才，但他們平時看起來較冷淡，有種距離感，讓追求者望之卻步，若想要追求天蠍女一定要拿出熱情和毅力慢慢感動他，時間久了他們才願意敞開心房。

▍4.金牛座

金牛是十二星座中最重視計畫、最按部就班的人，無論是人生或職場，他們都有明確規劃，因此他們也希望另一半也是這樣有條理、懂得規劃未來的人，兩人就可以一起為了未來努力奮鬥，所以如果不夠可靠的男人完全入不了金牛女的眼，花言巧語對他們來說完全沒有用處。

(中時新聞網)