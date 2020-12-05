【愛傳媒黃珊珊專欄】前幾天，我和市長一起參加王鴻薇議員邀約的健康社宅感恩茶會，居民、里長以及所在的政府社福機構，合力經營社區，打造一流的社區品質，是一個社區共好的典範。

六年前，市長上任後，我也幫忙找了許多社宅用地，但是很多地點提議都被社區反彈抗爭，大家怕影響房價，背後的原因不外乎是標籤化的問題，許多人因為過去的印象，認為社會住宅是弱勢族群，我當時也是市議員，所以很淸楚外界對於社宅的疑慮。

對於社宅，我在五年前也提出質詢，建議比照香港和新加坡的做法，以分級補貼租金的方式另外補助承租人，社宅只是居住正義的一部分，而非全部。

社宅中的弱勢對象應該另外取得租金補貼，在同一個社區內，弱勢獲得保障，收入在五十百分位以下者也有機會入住，才有可能讓社宅不再被標籤化。

當時這個問題被放大，所以社宅才會有一、二、三房的設計，提供不同承租需求，希望社宅被標籤化或是歧視的問題能被轉換，也是為了化解抗爭的情緒。

這幾天市長也說明社宅的規劃緣由，其實六年來，台北市在興建社宅的過程中，不斷修正到現在，大多以一房及二房為主要設計，因為台北市民對於社宅已經漸漸從反彈轉為支持，也積極爭取附加的社福設施與優惠措施，更希望在地區及在地里有保障名額。

柯市長承諾未來台北市將維持一萬戶社宅開工，盡全力完成二萬戶的量能，其他用租金補貼和包租代管方式，協助青年成家，這二天有很多誤解，時間回到五年前，當時大家多麼看衰的政策，現又來攻擊完成的人，實在很奇怪！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)