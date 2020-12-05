金門縣議會前議長莊良時胞兄莊水池，11年前因違反《公職人員利益衝突迴避法》，遭法務部裁罰5億1千多萬元，雖然行政執行署耗費1年半時間向法院聲請管收未果，但這其實不是執行署聲請管收的最長紀錄。新北市新店區1名菜販，6年有6億多元的營業收入，卻因逃漏稅遭國稅局處罰，連稅帶罰近1億4千萬元，執行署耗時1年8個月，今年9月17日才獲法院裁准管收菜販。不過，菜販被管收後，還是堅稱沒錢，本月中即將獲釋。

本刊調查，今年50多歲的傅越祥是名菜販，結果在6年之內創造6億多的營業收入，但因為逃漏稅遭國稅局連續處罰，連稅帶罰近1億4千萬元，可是傅拒不繳納，又被查出陸續匯出美金230萬元到國外，再輾轉匯回台灣做為日常生活費用。

執行署耗時1年8個月，今年9月17日才獲法院裁准管收傅越洋，不過，傅被管收後，還是堅稱沒錢，硬是撐過痛苦的牢獄管收日子，本月中即將獲釋。如果執行署有掌握新的事證，未來不排除對傅進行第二次管收。

相較於這名最強菜販，去年3月，1家管理顧問公司前任負責人的管收案竟然在法院待近3年才被裁准，可是執行官上門卻找不到人執行，本刊調查，行政執行署台北分署追討中華世紀財務管理顧問公司積欠1億元營所稅及罰鍰，查出該公司前任負責人林銘將大筆資金轉匯外國帳戶，拒不繳納。

執行官將林通知到案說明時，林表示願意配合，提供房產擔保並辦理分期繳納，但最後都沒有兌現，台北分署在2016年3月29日向台北地方法院聲請管收林。

法院審理此案時，林銘姿態很低，表示願意繳納欠款，搏取法官同情，駁回台北分署聲請，台北分署因而抗告，此案如同莊水池案展開近3年的旅程，從台北地院到台灣高等法院再到最高法院，最高法院再一路發回下來，最後在去年3月27日，台北地方法院第3次裁定，才裁准管收林，但林卻早已不知去向。

雖然，行政執行署對莊水池案、林銘案及最強菜販案聲請管收，時間長，效果又不彰。但不是所有的管收案件都是這樣，例如，行政執行署新北分署聲請管收商界名人孫道存，執行官盧秀虹向法院聲請管收，讓孫為之膽寒，2小時就籌足1億2千萬元償還欠稅，傳為一時美談。

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(中時新聞網)