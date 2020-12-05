台鐵瑞芳至猴硐路段，昨日因連日豪雨釀土石滑落，往宜蓮、花蓮及台東鐵路中斷，民眾紛紛改搭客運，使得各地轉運站人潮湧現。一名男網友表示，在台鐵退票口，見一個阿伯不斷地對售票小姐怒罵「車子到底甚麼時候能通？」他希望「大家能給台鐵少些抱怨，多些掌聲」。

原PO於《爆怨公社》指出，台鐵昨（4）日因猴硐山崩，造成鐵路中斷，不僅各地轉運站湧現人潮，就連台鐵售票口也排滿退換票民眾，幾乎每一位旅客都要花上近5分鐘程序處理票務，因此東幹線幾乎每一站的旅客火氣都很大，而自己的行程也被延誤，正在排隊人龍裡。

原PO透露，前方一名阿伯因不滿台鐵無法通行，不斷地對櫃台小姐咆哮「我明天要去台北很重要，車子到底甚麼時候能通？」櫃台小姐相當無奈指出「這個我們也無法保證，你可以搭乘宜蘭的國道客運或轉我們的接駁車....」。

阿伯對此回應不買單，仍不斷地碎念「接駁車跟巴士人一定很多，我萬一搭不到怎麼辦？」如此謾罵近10分鐘，原PO實在受不了，建議阿伯「與其在這抱怨，還不如趕快訂噶瑪蘭的票」，並熱心地拿出手機，表示願意幫忙訂票。不料，阿伯根本不領情地邊走邊說「免啦」！

原PO感嘆，其實這一次台鐵能預警災害，預防了更大事故的發生，也許還不算非常完美，但至少比起以往有進步，「我覺得應該是值得少些抱怨，給些掌聲的與其抱怨台鐵，不如抱怨那些莫名耽誤後面旅客時間的跳針魔人實在。」

(中時新聞網)