駐日代表謝長廷日前返台，針對核食議題表態，強調「核食」不會開放，但若沒有輻射汙染的食品，應該開放，這也攸關日本是否支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），未來國際變化很大，是為台灣發展著急。對此，台北市議員羅智強好奇表示，謝長廷不是說過要退出政壇嗎？怎麼還在幫核食帶風向。

萊豬爭議還沒平息，現又有核食問題，國人食安引發疑慮。謝長廷雖說目前因有萊豬議題影響，看來暫不會討論核食，但也強調，若大陸比我們早解禁，會讓支持台灣的日本政界人士很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興，自己也會很難過、很遺憾，且不解禁日本東北食品進口，台灣的貿易自由度也會被質疑，將影響日本支持台灣加入CPTPP。

羅智強成立的臉書「我+1」指出，吃完萊豬吃核食，萊豬已經引起人民極大不安，謝長廷還在幫核食帶風向，有這位幫助日本代表謝長廷，也算台灣之悲，並在個人臉書寫道，「奇怪，他不是說過要退出政壇嗎？」

萊豬叩關，羅智強大力反對，不僅發起罷免挺萊豬立委活動，也號召民眾響應罷免王浩宇連署，若下架王浩宇，就能達到敲山震虎的第一仗，讓其他挺萊豬的民進黨民代好好看看，還要不要繼續出賣人民健康挺萊豬，但如果無法在1月16日罷免王浩宇，那民進黨就再無忌憚，不只開放萊豬，下一步也將毫無懸念的開放核食。

(中時新聞網)