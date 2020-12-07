38歲慣竊羅男今年3月起多次凌晨逛醫院行竊、到公家機關申辦證件，竟都搭乘計程車進出，先後搭上劉姓、王姓及邱姓運匠的計程車不付錢就落跑，還詐騙邱姓運匠代墊辦證費上千多元後逃逸，檢方依詐欺、竊盜等罪將他起訴。

羅男在今年3月2日凌晨在台中市中國附醫急診室前攔停由劉姓運匠駕駛的小黃，說要搭到東區戶政事務所申請補助，抵達後又改口要到民權郵局領錢，但抵達後又說要回急診室，1705元的計程車費未付錢就逃掉。

今年5月22日凌晨2時32分許，羅男缺錢花用在台中榮總急診室，竊走張姓女子的皮夾，內有現金1萬2200元及金融卡、信用卡、證件等，得手後即搭計程車逃走。6月11日凌晨1時50分，羅男在台北轉運站攔停王姓運匠的計程車，要求開到豐原區文化街，運匠要求付車資4270元，他卻付不出來，報警處理。

羅男在7月24日下午2時51分許，於台中市太平區攔停邱姓運匠駕駛的計程車，指稱要到豐原醫院，到醫院後又詐稱他沒帶錢，請邱男先幫忙代墊快速照相費用200元，隨後再先後要求到豐原戶政事務所、健保署中區業務組豐原辦公室等地，去申請健保卡、戶籍謄本及身分證，好心邱男共代墊1455元，但羅男卻趁機逃逸。

隨後，羅男又在7月31日及8月1日趁晚間再2度到中國附醫用餐區及急診室內偷竊，共得手2萬3千多元及銀行信用卡等物。案經被害運匠報警，羅男到案坦承犯行，台中檢方依竊盜、詐欺等罪將他起訴。

(中時 )