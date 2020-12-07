台中房地產業者投入公益不遺餘力！其中，今年邁入第四屆的「聖誕裝扮 走出健康」雅豐盃公益慈善健走活動，預計12月20日於神岡區仁愛公園熱鬧登場！活動僅限量4,000人參加，目前已吸引3千多位民眾搶先報名！

「雅豐盃」過去三屆共吸引超過1萬人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，參與民眾走出健康還可以做公益，為神岡、大雅等地區弱勢族群募集關懷，四屆累計捐款已正式突破100萬元，雅豐不動產「拋磚引玉」，在冬日裡為社會帶來善的循環與溫暖力量。 雅豐不動產團隊秉持取之社會用於社會的精神，連續4年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，活動一年辦得比一年熱鬧，以參加健走人數每人捐贈100元，發揮企業社會責任精神，讓更多人一同響應一起做公益。

捐贈金額主要用來協助神岡、大雅地區中低收入戶與邊緣戶和清寒獎學金，今年除了健走活動外，更結合聖誕裝扮比賽，用嘉年華會健走方式增進聖誕繽紛過節氣氛，養成民眾運動習慣，維持民眾健康體魄，讓民眾充滿熱情和活力。

雅豐不動產團隊總經理紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益活動，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要願意付出愛心，社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群，更鼓勵大眾，工作之餘也要多走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶。 本屆公益健走活動的捐款，將另捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的上楓國小、神岡區的社口國小、潭子區的僑忠國小、北屯區的大鵬國小、豐原區的豐原國中、合作國小，雅豐不動產團隊感謝本次一同贊助活動的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好，四屆累積捐款也將正式突破百萬元。

雅豐盃第四屆慈善公益健走活動，於12月20日早上7點以神岡區仁愛公園為起點，行經大雅區戰車公園後折返回出發地，來回健走距離8公里，活動現場除了熱鬧健走外，還有聖誕裝扮比賽應景聖誕節過節繽紛，現場還會有聖誕老公公送精美禮品給小朋友，並有免費視障按摩、惠明盲校表演等，要讓眾人一起度過健康、精神飽滿的假日。

雅豐房屋成立於1997年底，配合成立20年而舉辦了第一屆「雅豐盃」公益健走活動，由於長期深耕台中市大雅、神岡、豐原、潭子等區域，深知客戶需求，主打以客戶為導向設計建案，配合買方客製化的變更需求，深獲消費者喜愛，歷年雅豐所銷售40多個建案均順利完銷。

如今，雅豐不動產團隊已是擁有建設、營造、代銷、仲介、建材、投資共六個部門的專業團隊，提供垂直整合一條龍服務，更從早期的3人增加至目前180人，雅豐不動產團隊期許，讓每個客戶住的不只是一間房子，更是一個充滿幸福的空間。

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