艋舺「青山王祭」一連3天，雖被視為宗教盛典，卻也產生噪音、垃圾、交通等問題，引爆萬華居民怒火，而青山宮出面致歉，承諾來年一定改善。對此，宅神朱學恒直言，這3天萬華地區簡直變成無法地帶，並痛批綠營側翼第一時間只想甩鍋，同時，他更怒開地圖炮嗆聲，「看看這些政治人物甚麼爛樣子」。

朱學恒今(7日)在臉書上表示，過去3天，萬華地區簡直進入無法地帶，跟警察檢舉沒有，打1999沒用。半夜放炮的，路邊尿尿的，亂丟垃圾的，通通沒有辦法處理，連河對岸的居民也被炸了一整天，不知情的人大概不知道這是繞境還是武器試爆，還是萬華一年一度的國定放炮日。

朱學恒指出，唯一確定會被抓的是一對路邊飯店打炮的男女，警察說要把他們追緝到案，「路邊放炮的不罰，飯店打炮的要抓，這是甚麼狀況？」

朱學恒認為，萬華民眾苦不堪言，綠營側翼第一時間想到的卻是甩鍋，「丁怡銘丁導你走了之後，怎麼連一個能打的都沒有？民眾痛苦，你們一個一個只想到甩鍋，到底是在治國還是在辦活動，不要以為林昶佐腰骨最軟就罵不到，照樣來！」

同時，朱學恒更點名蔡總統、台北市柯文哲、立委林昶佐、前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安等人，並開砲怒嗆「看看這些政治人物什麼爛樣子！」

(中時新聞網)