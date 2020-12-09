臺灣證券交易所經過一年來全面檢討證券交易核心業務服務流程，評估影響營運持續之威脅事件，與建立災難應變復原能力等關鍵項目，日前已通過「ISO 22301營運持續管理系統」驗證作業，取得國際標準ISO 22301認證。

證交所於109年初即規劃導入營運持續管理系統（BCMS），經過將近一年的努力，已於12月8日通過英國標準協會（BSI）驗證作業，正式取得「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準認證。

基於強化「維護證券市場穩定」、「保障投資人權益」與「提升服務品質」之經營理念，證交所指出，此次藉由導入ISO營運持續管理系統將可有效降低破壞性衝擊風險，中斷事故發生時，也能適時啟動回復程序，並於時限內恢復營運，以確保我國證券集中交易市場正常運作，進而提供更優質的服務。

證交所表示，ISO 22301營運持續管理系統之初期效益，在於整合執行緊急應變及復原行動所需人員與資源、建立與相關單位溝通聯繫之一致性機制，以及加強人員面對緊急狀況應變熟練度。透過建立一個完整、可行、有效的營運持續管理系統，為集中交易市場營運持續提供最佳之保障。

證交所自1999年取得ISO9000認證（資訊品質管理系統）後，已陸續取得ISO27001認證（資訊安全管理系統）、ISO20000認證（資訊服務管理系統）及BS10012認證（個人資料管理系統），今年更上一層樓，獲得ISO 22301營運持續管理系統認證，不僅顯示證交所對證券交易品質、服務、資安、個資與營運持續的高度重視，也充分展現作為證券集中交易市場的提供者，戮力維護市場服務品質、保障投資人權益的努力與決心。

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