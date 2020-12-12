大老婆的反擊！日前一名人妻發現丈夫出軌，於是不甘心的她，趁丈夫出門上班前，在他愛用的潤滑劑中放入攪爛的朝天椒，再放回公事包。有如連續劇般的情節讓大批網友敲碗續集，就在昨(11日)天，她在臉書更新後續，「結果老公當時沒戴套，直接擠了一坨潤滑衝進去，結果導致兩個人一起嗨起來，辣翻天。」結局讓大批網友叫好。

這名人妻日前在臉書專頁「靠北婚姻2.0」上發文指出，自己抓包丈夫在公司偷吃，當下的她又難過又失落，「10年的婚姻，10年的信任就這樣碎了！」不過她並沒有難過太久，反而是更多的不甘心，「憑什麼你吃得那麼爽，我自己卻崩潰大哭。」於是展開了復仇之路。

原PO表示，心有不甘的她，趁丈夫上班前翻了他的公事包，找到他愛用的潤滑劑，隨後加入用調理機攪得細爛的「朝天椒」，搖一搖攪拌後再放回公事包，隨後笑著叮嚀丈夫「一路上小心」。貼文發出後讓網友求後續，而原PO也在昨日公布結局，「結果老公當時沒戴套，直接擠了一坨潤滑衝進去，結果導致兩個人一起嗨起來，辣翻天。」

隨後，原PO說明，現在正和丈夫協議離婚，兩人沒有小孩。勇敢的她更直言，「我也不是那種需要依賴男人的女人，我自己也有賺錢養家的能力，更何況信任這種東西對我來說比什麼都重要。」

貼文發出後也讓大批網友佩服，「很佩服妳的心態調整，祝福妳找到真正的幸福」、「根本超勵志，你真的很棒喔！懂得止損離開不拖拉，祝福你。」此外，精彩故事讓大批網友看得欲罷不能，「期待後續！這樣勵志的故事一定要追一下」、「我等妳的後續，想必那女的下面更慘，酒精跟薄荷油效果一定也很好。」

(中時新聞網)