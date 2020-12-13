40歲香港女星熊黛林2016年嫁給香港百億富豪郭可頌，婚後生下一對雙胞胎女兒，一家人感情甜蜜，她最近上節目也首度提到和郭可頌的戀愛過程，透露第一次約會是她主動開的口，還遭到對方拒絕，所幸後來2人解開誤會，才有今天幸福的日子。

熊黛林日前上節目《辣媽學院》表示，她和老公的三姊郭可思是多年好友，某次聊天得知郭可頌個性又乖又孝順，郭可思也認為兩人很適合，牽線介紹他們認識，初次見面，熊黛林就認為郭可頌是很有禮貌的人，對他十分有好感，決定主動出擊問：「過兩天一起出去，去酒吧吧」。

熊黛林在節目上自爆倒追老公的過程。（圖／翻攝自微博）

沒想到郭可頌直接拒絕，「哎呀那一天我不行」，事後熊黛林才得知，原來是自己要積極嚇到對方，雖然郭可頌有點感覺，卻一直不敢回應，個性直率的她才透過朋友傳話，「不用怕不用怕，叫他來吧，放馬過來吧！」在她的鼓勵之下，男方曾終於開始有行動，促成了這段姻緣。

(中時新聞網)