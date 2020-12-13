行政院長蘇貞昌日前出席活動時，針對萊豬產品是否要標萊劑一事受訪表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，而且會被認為是歧視。對此，消基會董事長黃怡騰直言，他難道忘記台灣是買方？並痛批這個政府實在讓人看不起。

蘇貞昌表示，全世界開放萊豬進口的一百多個國家，萊豬都沒有標示，如果唯獨台灣用法律強制標示，這樣反而會被別的國家貿易報復。同時，他也反駁在野黨對配套措施沒做好的質疑，指蔡總統宣布進口政策後，各部會一步步都在做，保障國人安全第一，但為了經貿戰略要走出去，不能用法律限制設置貿易門檻。

《中視新聞》報導，黃怡騰表示，難道他忘記台灣是買方、是消費者，是有權利提出要求的，這個不戰而屈自己之志氣，「我覺得這個政府實在是讓我們看不起，或者事實在太沒有自信」。

黃怡騰指出，對於這種風險，從消費者角度來講，本來就應該管控是，這是事實上的需要，「國內既然是禁止，那如果真的是例外的許可，可以進口過來，那我們對風險的成分，自然有權加以管理」。

未談判先投降!? 政府怕標萊劑遭貿易報復│中視新聞 20201213

(中時新聞網)