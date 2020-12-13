收到心上人送的珠寶飾品是女性最開心的事，然而一名人妻請鑑定師鑑定老公送的翡翠戒指，本以為鑽戒是上等好貨，沒想到結果卻是意外得知晴天霹靂的消息，讓她忍不住對老公喊話，「你看吧！贏來的都不是什麼好東西！」

一名人妻在節目《大尋寶家》鑑定老公送的戒指，也幸福透露老公時常瞞著她準備珠寶當禮物，「我連看都沒看到，回家就有這些東西。」鑑定師秦嗣林聽了也表示，先生這樣做除了可以取悅太太外，也能當作投資賺錢，是一石二鳥的好辦法。

人妻要鑑定的是翡翠蛋面戒指，「這個比較漂亮，只是我不確定它的價值，所以我連台都沒有去換，都是一些很普通的台。」秦嗣林後也稱讚，「這是真的翡翠沒錯，顏色也還可以」，然而人妻隨後補充，這些都是老公和朋友打賭贏來的戰利品，頓時讓他面有難色。

原來這枚戒指是網購買來的。（圖／翻攝自大尋寶家YouTube）

秦嗣林指出這是「購物網路買的，這些配鑽都是人工鑽」，價值大概僅2萬元，人妻這才得知真相，原來這枚戒指的價值並不高，笑著對老公喊話，才不會有人會捨得拿出好東西來打賭。

(中時新聞網)