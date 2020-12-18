隨著國內疫情相對合緩，民眾對醫療口罩需求不再是「一罩難求」，隨著市場供需穩定，不少人家中已備好貨，足以撐到冬天結束。不過有一些人購買口罩卻不是拿來戴，而是用來「收藏」。一位人妻表示，老公趁她不注意拆開全新的「中衛口罩」使用，讓她非常心疼。對此，網友反而質疑，口罩買了不用，「到底是什麼心態？」

原PO在臉書「口罩公社」上表示，「天啊！老公趁我不注意，竟然拆了我心愛的中衛，好心疼喔！」原PO指出，自從今年真6／30追中衛口罩，到現在都還沒親自使用過，直呼「到現在都很傻眼！」

文章曝光後，許多網友看了反而更傻眼表示，「買了不用是什麼概念？炫耀」、「不然是要放在神主牌位前面供奉嗎？」、「買了不戴要當古董收藏？」、「這種病態追口罩在隔壁社團根本已經要變成常態」。網友指出，許多人在疫情間養成追特定口罩的興趣，尤其是中衛口罩，每次看發售都被秒殺，但是看路上戴中衛的人卻很少。

對此，原PO也回應說，因為花了很多時間在蒐集口罩，得來不易，所以拆封會捨不得，打算等熱潮退之後再做使用，「現在沒有勇氣」。也有網友相挺原PO表示，「如果是我老公，會先被我釘在牆壁上，不是不能殺是要晚點殺」、「你腦公是不是白目鬼？拆人家的東西都不用問過的喔？」

網友提醒，買口罩就要戴，放太久恐受潮影響醫療效果，「口罩不殺來戴，就不用買！中間那層静電荷會隨著時間衰減，就不能阻隔病毒」、「買來供奉？繼續放到疫情結束這些口罩就不值錢囉」、「東西買了不用。他就失去他的價值」。

(中時新聞網)