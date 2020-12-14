蘋果最新型手機iPhone 12上市後打遍天下無敵手，就算價格居高不下，仍吸引不少果粉搶購，造就近年來最大一波換機潮。不過，一名在日本電器行服務逾10年的員工認為，基於3大理由，「不急著買iPhone 12」。

根據日本媒體《日刊SPA!》報導，在電器行工作超過10年的鈴木，日前分享「不急著買iPhone 12的理由」一文。他認為，iPhone 12雖然在拍照功能上比11進步，但進步幅度並不如iPhone X升級11時的差距那麼大，若現階段持有iPhone 11，其實沒有非換不可的理由。

另外，iPhone 12雖標榜支援5G，不過5G網路並不成熟，以東京為例，目前僅新宿、池袋等大型車站支援。鈴木建議，等5G越來越普及，再下手買也不遲。

最後鈴木指出，近來因民眾瘋換機，市面上出現不少狀況良好、電池也很新的中古機，CP值不錯，其實可以考慮購買，更不用急著換iPhone 12。

(中時新聞網)