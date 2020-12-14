明年嘉南地區一期稻作停灌，農民可於本月1日起申請停灌補償，截止日期為12月20日。農委會農田水利署嘉南管理處統計，本次嘉南停灌面積總計1萬9385公頃，補償對象為公告停灌範圍內的實際耕作者，截至昨日（13）晚間，申請面積已逾8成、超過1萬5000公頃，並呼籲農民盡快至停灌範圍內的工作站申請補償。

水情嚴峻，農委會上月公布明年嘉南地區一期稻作停灌，停灌面積總計1萬9385公頃，並規畫2個停灌休耕樣態，第一為不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；第二則是不種稻僅翻耕、種植非農糧署獎勵作物者、或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。

農田水利署嘉南管理處指出，目前停灌補償申請面積占總停灌面積的81％，相當於有超過1萬5000公頃已申請補償；另外，因本次有2種停灌休耕樣態可申請，申請金額目前仍在統計中，但農民大多申請每公頃9.3萬元為主，僅少部分魚塭、供水養殖者申請每公頃8.2萬元。

農田水利署嘉南管理處也稱，本次停灌面積較大的工作站分別為六甲、隆田、後壁、仕安、重溪、白河、太保、鹿草工作站等，申請補償面積皆超過1000公頃。另外，為簡化農民申請作業，若農民申請土地筆數分散超過1個工作站，可於同1個工作站完成辦理，不必東奔西跑，因此呼籲農民把握最後不到1周，盡快前往工作站申請。

農田水利署嘉南管理處觀察，相較於桃竹苗地區二期稻作停灌休耕，由於本次停灌作業「超前部署」，再加上農委會主委陳吉仲連日南下與農民協調補償金，因此並未引發農民過多抱怨。嘉南管理處說，事實上，二期稻作面積大，若休耕造成的衝擊也較高；而一期作面積雖不大，但極端氣候成常態後，未來如何調配水資源避免休耕，將成新的挑戰。

農田水利署嘉南管理處也表示，目前全區共有27個工作站可受理補償申請，營業時間延長至晚上8時、周末無休，申請截止日期至12月20日。為簡化作業流程，農民攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本及切結書，至附近各工作站即可辦理申請。

(中時 )