受新冠肺炎疫情的影響，台灣養殖石斑魚外銷受阻，引進日系速食摩斯漢堡的安心食品14日宣布，攜手高雄市政府海洋局、永安區漁會共組「漁產銷售國家隊」，並合作開發以台灣在地龍虎石斑魚肉結合摩斯米漢堡，推出全球第一顆以原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」，將於12/16日於全台百家門市限店限量逐步上市，創速食連鎖市場先例。

龍虎斑年產約60萬台斤，主要外銷佔七成，今年受新冠肺炎疫情影響，台灣養殖石斑魚外銷受阻，永安漁會除配合各式節慶做出不同組合的展售活動及節日特惠組、休閒零嘴等多元方式，盼拓展更多銷售可能性，並請高雄市府出面邀請企業協助推廣。

為降低疫情對產業衝擊胼為在地農漁民盡一份心力，摩斯漢堡母體企業東元集團會長黃茂雄，多次親率東元餐飲集團旗下眾多品牌主管走訪南台灣，深入了解食材生產，並要求各單位研發創新多利用台灣在地濃漁食材推陳出新，以行動支持在地農漁特產。「龍虎石斑珍珠堡」即是摩斯響應高雄市長陳其邁邀約與高雄市永安區漁會合作開發的魚肉漢堡。

摩斯漢堡採用「龍虎石斑」製作的米漢堡，標榜以手工切製處理，經簡單調味裹粉製成龍虎斑魚片，搭配鹹香味濃的金沙醬與富有香脆口感的四季豆及洋蔥片，再加上安心食品投資的安心智慧農場栽種的紅橡木萵苣，整體漢堡能品嚐到龍虎斑的細緻魚肉及Q彈口感且風味濃淡合宜，是一款嶄新口感的米漢堡。每條2公斤的龍虎石斑魚約僅可製成12塊原塊切片，尤其珍貴。

(工商 )