2020年泰國小姐選拔昨（13日）在清邁舉行，由27歲學生納塔帕（Natthaphat Phongpraphan）奪冠，她不僅有像混血兒般的美貌，還是一名學霸，內外兼具被外界讚譽人間芭比。

根據泰國媒體報導，納塔帕就讀國立瑪希隆大學（Mahidol University）地球科學系；據悉，冠軍除了可以贏得100萬泰銖（約93萬新台幣）的現金，還有一頂鑲滿鑽石的冠冕、妝飾棒和泰國商會大學提供到博士學位的獎學金等；除此之外，納塔帕將成為新任文化大使，代表泰國宣傳觀光與旅遊業。

納塔帕有張瓜子臉，五官深邃立體，樣貌明眸皓齒，還有170cm的高挑身材，無論是穿著禮服或泳裝，在伸展台總能吸引台下的目光，她在比賽隔天於社群網站發表得獎感言，透露一早醒來感覺還像在作夢，一夕之間從平凡人蛻變成泰國小姐，感謝30位佳麗、主辦單位及親朋好友等，她承諾會繼續努力，永遠不會停止學習。

許多網友看到新任的泰國小姐，對納塔帕的外貌讚譽有佳，紛紛留言：「看起來很美很有氣質」、「這位泰國小姐姐挺好看的」、「高學歷泰姐」、「有點混血的感覺」還有人認為「眉眼有一點點像郭碧婷」。

(中時新聞網)