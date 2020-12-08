青山王宮遶境噪音擾民，被住在附近的民眾檢舉。（資料照，游念育攝）

青山王祭活動檢討會

針對青山宮遶境引爆當地居民怨言，台北市長柯文哲今(8日)親赴青山王祭活動檢討會，而青山宮主委兼執行長郭懿堅強調，一定會深切檢討、積極改善，並希望未來時間管控上是否比照跨年煙火時間點，在午夜12點範疇內，做有效整合。對此，宅神朱學恒在政論節目中則是忍不住說，「獨立了啦！台派乾脆去萬華學如何地方區域可以獨立於台北之外，反正市長柯文哲、總統蔡英文，加上當地的7、8位議員也都沒人出來講話...真是好棒棒！」

青山宮主委兼執行長郭懿堅。（中時新聞網直播畫面）

郭懿堅在檢討會中說，今年適逢165周年，參加的友宮相當多，也造成人數超過8500名、32個紅壇，加上很多紅壇也改變接駕模式，造成時間延誤，種種因素會深切檢討、積極改善，希望可以作為下次改善的計畫。他提到，每年青山王祭典，每個艋舺人都會想回家吃一塊鹹光餅，這份鄉愁是帶動艋舺100多年來歷史文化的傳承，整個傳承到了今天，時代背景環境不同，必須要改變，也理解抗議民眾因為噪音等有很多意見，也希望未來時間在管控上，是否比照跨年煙火的時間點，能夠控制在12點範疇內，把活動時間做有效系統的整合。

郭懿堅強調，紅壇文化是艋舺很重要的觀光重點，大家來看紅壇、遶境，文化保存一定要兼容，過去先賢先烈創造一個這麼不平凡的無形文化資產，讓我們保留下來，青山宮的七大軒社遶境，往往都是專家學者注目的焦點，我們不容許他有任何一點點改變，所以能夠改變的是外圍的環境，遶境本體絕對不會變。

針對廟方發言，宅神在政論節目《新聞大白話》中則是狠批，「不用講了，明年就給青山宮三天『宣布獨立於台北市之外』， 第一次試辦一國兩制，也就是台北市一個市、萬華區一個市，全台灣人民只跨年一天，但是青山宮方圓五公里內的居民跨年兩次，愛怎放鞭炮就放，反正也沒人敢講話？」

宅神更進一步說，「獨立了啦！台派乾脆去萬華學如何地方區域獨立於台北之外，市長柯文哲、總統蔡英文，加上當地有7、8位議員都沒人出來講話，真是好棒棒」；他更直言，「明年乾脆大家跟青山宮領身分證，可以快樂違法不戴安全帽、拚命放炮；一路放到比照跨年，且不管別人怎麼抱怨，都不改變！」

(中時新聞網)