為達共好目的，「跨界」合作擴大商機已是行銷顯學，為彰顯工藝主題，台北晶華酒店宣布攜手日系汽車品牌LEXUS，邀請「甜點藝術家」日籍甜點大師平塚牧人Makito Hiratsuka，自12月18日起至2021年1月31日於二樓上庭酒廊推出「LEXUS午茶組」宴饗甜品愛好者，內容有古都、毛豆布丁、可可蘋果、紅莓棉花糖塔、酒釀起司蛋糕、西班牙烘蛋等六款高顏值甜點，每人1280元+10%，每日限量10組。

聯名下午茶活動期間，LEXUS將於一樓中庭展出豪華層峰車款LEXUS LM，頂級用車市場過去由加長型豪華轎車把持，但在LEXUS LM的問世後出現極大轉變；LM提供四人座及七人座予買家選擇，其中四人座憑藉如頭等艙一般的豪華車室空間、私密隔屏等奢華配備，創造最頂級舒適的移動過程。在品嚐美味下午茶的同時，近窺巔峰造極的工藝之美，享受全方位的感官饗宴。

平塚牧人於日本出生、美國長大。2001年從東京展開了職業生涯，2005年赴法國任職，接著前往西班牙精練廚藝，而後踏入高級精緻餐飲的領域。曾任職El Bulli、El Celler de Can Roca、Restaurant Andre等米其林星餐廳，多年累積的世界美食經驗，總能敏銳而貼近的理解在地飲食文化，並擅用在地食材、結合東西技法，將不同的文化特色轉為符號，以獨特的觀點與精煉的廚藝詮釋轉譯，自成獨樹一格的創作，賦予每道甜點細緻且充滿令人驚豔的視覺魅力。

平塚牧人設計的「LEXUS午茶組」品項共有五甜一鹹、盛裝於貼著代表LEXUS家族風格的Spindle Grille紡錘型水箱護罩圖騰的珠寶盒中。午茶組最具特色的就是以傳統的日本食材，結合法式點心技法的「KOTO古都」，這是以滋味馥郁濃厚的抹茶慕斯配上蜜漬紅豆，法式黑糖鮮奶油妝點黃豆口味的巴伐利亞杏仁海綿蛋糕，再搭配口感豐富的黃豆芭瑞脆餅基底，最後綴上平塚主廚呼應LEXUS工藝精神，以純手工製作的經典Spindle Grille巧克力片，典型而傳統的日本風味，散發出職人精神及兼容並蓄的風範。

「EDAMAME PUDDING 毛豆布丁」是平塚主廚兒時記憶展現，他將日本人愛吃的毛豆製成泥後做成布丁，搭配由新鮮鮮奶油打發而成的香緹醬，香醇軟溜且滑順的口感讓平時垂手可得的食材成為味蕾的驚喜，不但是米其林餐廳欽點的甜點之一，更呼應著LEXUS品牌化平凡為卓越的精神。「PRISM 酒釀起司蛋糕」 是將東方的酒釀與西方的起司兩款發酵食材完美結合的成果，主廚以口感酥脆的奶油酥餅為基底，疊上起司蛋糕與時令新鮮草莓，外層再以特製的酒釀慕斯環繞，孕育著別具巧思的酸甜口感與酒香滋味，標榜展現LEXUS不斷啟發創新，顛覆傳統的想像力。

其他呼應冬日節慶氛圍、相聚歡樂時刻的甜點包含「CHOU CHOU 紅莓棉花糖塔」，CHOU CHOU為法文可愛的、親愛的意思，內裏由酥脆塔皮為底，由香草布蕾、卡士達、與紅莓果凍層層堆疊，外層包裹著可愛綿密的紅醋栗棉花糖，一口帶給您幸福滿足的甜蜜滋味。「Cacao Apple 可可蘋果」是以焦糖蘋果冰沙為基底，疊上巧克力醬以及經過繁複冷凍和過濾製程的巧克力清湯果凍，最後鑲入外形如寶石般晶亮的冷凍紅醋栗，入口之後舌尖散發著可可香氣交織著溫暖但清新的好滋味。以上兩款甜品分別點綴上呼應LEXUS品牌色的銀色鋼印LOGO及以純手工製作的可可奶油空心餅L型LOGO，與品牌一同於翩翩起舞、歡慶佳節。

平塚主廚也在「LEXUS午茶組」中獻出了他由自己當年在西班牙米其林三星餐廳的回憶所創造出來的鹹點--「Spanish Omelette西班牙烘蛋」，內容除了馬鈴薯、雞蛋以及上西班牙火腿外，更畫龍點睛的加入新鮮無花果提味，嚐出鹹香濃郁的雅緻風味外、更有一抹令人開胃的酸甜香。

(工商 )