26歲男子張子彥被控偷拍潛入台大醫學院、北一女中等20多所學校女廁，裝設針孔攝影機偷拍女學生如廁，甚至還「肉搜」出被偷拍者的身分，台北地院今（16日）依妨害祕密等罪判張4年徒刑，其他罪行較輕部分則判應執行2年徒刑，得易科罰金，可上訴。

本案源於2018年4月間，台灣大學一名女清潔工打掃女廁時，驚見蹲式馬桶前方沖水桿暗藏針孔攝影機，警方獲報循線逮獲張男，到他家搜索時，更在電腦內查出超過700名被害人，從國中到出社會的女子都有，校園、公園公廁等地都是偷拍地點。

檢警調查，張男成功偷拍後，還會肉搜被害女子資料，尾隨拍攝女子日常生活，再與如廁影片剪輯成影片，分門別類儲存在電腦裡，下註解評論顏值，甚至分享給朋友。張男被逮後認罪，供自己沒交女友，「好奇女生怎麼上廁所」，才會開始偷拍。

檢警詳細比對後，確認160名被害者身分，其中有30人提起刑事妨害祕密告訴。北院開庭時，有被害人證稱此事曝光後，感覺像被強暴，已不敢在外面上廁所，寧願不要知道自己被拍。

(中時 )