電源管理解決方案廠—台達電(2308)宣布為河內電信子公司HTC-ITC打造越南首座UptimeTier III TCCF(Tier Certification of Constructed Facility)認證的資料中心，HTC-ITC的資料中心通過Uptime嚴格的52項綜合測試，為越南首座通過得到TierIII TCCF認證的資料中心。

台達電表示，HTC-ITC的資料中心座落於和洛高科技園區(HoaLac High-Tech Zone)，佔地750平方公尺，總電力容量750kW搭配上750kW的冗餘電力保護，符合UptimeTier III 2N架構，並可彈性擴展至900個機櫃，台達電模組化資料中心解決方案以彈性的模組化設計以及高可靠度的架構得到嚴謹的認證資格，有別於TierI及Tier II認證，Uptime Tier III TCCF認證的資料中心在維護或更換期間不允許停機。除了要求每年可用度須達99.982％外，在整體設計上也須維持IT設備電壓的穩定性，讓電壓擾動接近0，同時伺服器進風溫度不能超過25℃。

台達的模組化資料中心解決方案，具備高度的產品整合性，預期可協助此資料中心PUE 達到1.4。該解決方案結合了DPH系列模組化不斷電系統及精密空調系統，具備可變風扇速度控制，搭配冷熱通道架構可以提升能源使用效率；DCIM平台可實現單一及多個資料中心的全面遠端監控，模組化機櫃及配件可以簡化施工流程。

此外，模組化資料中心解決方案更提供了全面模組化設計，具備「隨需擴容」的特性，幫助企業靈活應對高速5G網路及物聯網應用下，所面對快速增長的相關需求。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，河內電信及其子公司HTC-ITC持續專注在越南提供新一代的資訊通訊基礎設施，十分令人讚賞。透過台達的解決方案協助HTC-ITC打造越南首座UptimeTier III TCCF認證的資料中心，我們也倍感榮幸。台達將與當地的合作夥伴及客戶持續打造新世代的資料中心，進而支援當地的5G網路建設，為經濟發展提供重要基礎。

(時報資訊)