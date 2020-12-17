金門國家公園管理處向勞動部爭取第2梯「安心即時上工」計畫，提供51個短期就業名額，工作期間自2021年1月1日起至6月30日止，即日起可至金門就業中心（082-311119）洽詢登記。

金管處說明，該處爭取勞動部2021年度「安心即時上工計畫」，提供51個短期就業機會，工作項目為協助防疫措施及環境清潔，待遇為勞動部公告的每小時基本工資160元，每月最高工作80小時，每人最長以6個月為限。

金管處表示，希望藉由提供短期就業機會，強化與在地居民之連結，並達到環境清潔及防疫效能。

(中時 )