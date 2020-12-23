勇士今天在開幕戰挑戰由杜蘭特與厄文領軍的籃網，沒想到卻狂輸26分，在勇士慘敗之後，不少媒體與球迷紛紛看衰他們，其中美媒《SK》的記者Tonoy Sengupta更認為本賽季勇士恐怕連想進入季後賽都非常困難，更別想要爭奪總冠軍了。

Tonoy Sengupta提出勇士在本季無法竄起的三個理由，第一：西區競爭太激烈。西區本季所有球隊的整體實力都獲得很大提升，已經沒有真正魚腩球隊，有資格被稱為強隊的分別有湖人、快艇、金塊、火箭、拓荒者以及爵士，基本就已經預定了西區6個季後賽名額。如今實力較弱的恐怕就只有國王跟雷霆，也就是說勇士得跟獨行俠、灰狼、灰熊、太陽、鵜鶘以及馬刺爭奪剩餘的兩個季後賽名額，而這些球隊也都不容小覷。

第二：陣容弱點太多。從今天這場比賽來看勇士的問題非常多，尤其是克雷湯普生受傷後，唯一可以依靠的點就只剩下史提芬柯瑞。威金斯跟烏布瑞雖然都是非常不錯的鋒線，但個人能力不算突出，本季百大球員榜單看不到兩人，頂多是一名合格的先發球員。

除了核心球員不夠出色之外，勇士的替補席上沒有稍有名氣球員，此外，柯瑞剛傷癒歸隊，他的狀態明顯還沒有調整到巔峰，今天得到20分，但他的投籃命中率不高，三分球更是只有10投2中，柯瑞何時能找回最佳狀態，勇士才有機會回升。

第三：卓雷蒙格林嚴重下滑。與柯瑞相比，卓雷蒙格林才是勇士整體實力下滑的關鍵人物。身為曾經的最佳防守球員，格林現在不僅是防守能力嚴重不足，就連進攻能力也非常難堪，上賽季場均僅8分、6.2籃板、6.2助攻，投籃命中率只有38.9%，三分命中率更是跌至27.9%，進攻端基本上屬於被對手忽視的那一個。

(中時 )