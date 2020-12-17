高通技術公司宣布推出高通Snapdragon 678行動平台，這是繼Snapdragon 675的新一代產品，實現整體效能升級與高速連線，捕捉畫質精細的照片和影片，提供沉浸式娛樂體驗。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「高通擁有獨特優勢可支持OEM推出新一代裝置，提供符合消費者需求的功能和效能。Snapdragon 678透過可靠的連網能力、以極高的速度和持久的電池續航力，為全球消費者的日常娛樂提供所需的行動功能。」

Snapdragon 678相較於Snapdragon 675提供了以下增強效能，包括高通Kryo 460 CPU內核時脈速度高達2.2GHz、高通Adreno 612 GPU效能提升，除了上述效能升級之外，Snapdragon 678以快速及可靠的連網能力與持久的電池續航力，支援動態攝影和錄影功能及沉浸式娛樂體驗。

至於動態攝影和錄影部分，高通Spectra 250L ISP提供Snapdragon 678出色的相機功能。使用者可以透過高達4千8百萬畫素和快門全無停滯的三鏡頭，捕捉每個值得分享的細節和逼真的色彩。第三代高通人工智慧引擎與肖像模式（Bokeh）、低光源拍攝和雷射自動對焦等功能可提供更智慧化的攝影體驗，讓使用者可以提升他們的攝影作品。

此外，也可以使用記錄功能（例如慢動作記錄、5倍光學縮放和肖像模式）捕捉無限的HD4K影片，雙鏡頭支援最高達16 MP。

沉浸式的娛樂，Snapdragon 678以令人驚艷的清晰度和精美的繪圖帶來栩栩如生的串流影片、遊戲和音樂。Kryo 460 CPU和Adreno 612 GPU驅動圖像渲染速度加快，降低丟幀並透過高幀率實現清晰和逼真的視覺效果。

Snapdragon 678已針對Unity、Messiah、NeoX和Unreal Engine 4等頂級遊戲進行優化，並且賦予能夠快速取得熱門應用程式和內容的能力，提供手遊玩家將驚人的客製化體驗。

優質的連網能力，Snapdragon X12 LTE數據機提升超快的上傳和下載速度，加上快速的回應時間。它支援先進載波聚合，下載速度高達600 Mbps，上傳速度高達150Mbps，也支援所有主要的蜂巢模式以及授權輔助存取（LAA），以增加容量。

(工商 )