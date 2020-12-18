年終將近，上班族最關心的就是年終獎金和尾牙了！但今年因為疫情壟罩，許多行業都受到嚴重衝擊，根據yes123求職網的調查顯示，2020年年終平均發放1.11個月，創下9年以來新低，甚至有4成4的民眾認為根本連一毛錢都拿不到，紛紛哀號是最慘的一年。

哭了!年終獎金9年來最低 民哀號:最慘的一年

《中時新聞網》實際到街頭訪問民眾心聲，超過一半的人表示，今年公司並不會發放年終獎金，其中包括餐旅業、資訊工程業、製造業等，而尾牙聚餐也因為防疫考量取消，哀怨直呼「年終沒了連尾牙抽獎都取消！」甚至有民眾因此萌生轉職的想法。

民眾無奈表示尾牙聚餐因為防疫考量取消。(攝影/范佐意)

公司福利大受影響，讓許多民眾大喊吃不消，但也有民眾無奈表示，「雖然很慘，可是至少還有工作，看到身邊的朋友被辭退，就覺得自己還是很幸運。」人力銀行公關副理楊宗斌接受《中時新聞網》採訪時表示以絕對值來看，餐飲休旅業的年終獎金明顯減少約0.2到0.3個月左右，因為全球邊境尚未解封，也無法只靠內需和國旅支撐整個行業。

縱使很多行業生意慘淡，依然有部分的行業在疫情中擁有亮眼的成績，楊宗斌指出，以行業別來看，金融業、科技業和醫護生技業成長幅度較多，而因疫情關係，台商回台置產或找商辦社據點，帶動整個不動產業的業績成長，讓從業人員的相關年終增加了約0.2個月左右，屬於相當不錯的數字。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)