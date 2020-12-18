氣象局表示，今晚至明天（19日）另一波東北季風開始增強，水氣也會增多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高。(氣象局)

東北季風增強，今(18日)晚至明(19)日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。（氣象局）

中央氣象局表示，今天（18日）白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部白天高溫約20-21度，其他地區更來到25-27度，各地多雲到晴，不過北臺灣仍有降雨情形。下半天開始，東北風逐漸增強，北部降雨情況逐漸明顯，「天氣風險weatherrisk」主播賴忠瑋指出，周末將再度轉為濕冷有雨的天氣，周日起受南方水氣影響，雨區又會再擴大。

氣象局表示，今晚至明天（19日）另一波東北季風開始增強，水氣也會增多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區的降雨持續；其他地區維持多雲到晴。氣象局也於今晚9時45分發布大雨特報：今(18日)晚至明(19)日，北北基宜4縣市有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

溫度方面，明白天北臺灣整體較濕涼，高溫僅17-19度，中部至臺南及花東地區約22-24度，高屏地區仍有25-26度。全台低溫則大致接近，北台灣約15-16度，其他地區約16-18度，要注意日夜溫差變化。

粉專「天氣風險 weatherrisk」主播賴忠瑋指出，今晚開始起受到北方冷高壓南下影響，雲量逐漸增加，周圍水氣也變多，此波東北風預計到下周二（22）才會減弱。不過，賴忠瑋指出，菲律賓附近觀察到有熱帶擾動，未來有機會發展成低氣壓，周日起至下周二間，台灣將受南方水氣影響，全台雨勢增多、雨區擴大，除了迎風面東北半部外，中南部也會出現降雨。

(中時新聞網)