Whoa...Everybody chill...this isnt what it looks like. No decisions have been made https://t.co/joyEyVSAAB — Jeremy Lin (@JLin7) December 18, 2020

「哈佛小子」林書豪重返NBA，而且是回到他發跡的家鄉球隊？《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特上爆料，32歲的林書豪已經和金州勇士達成共識，只要拿到他與中國男籃職業聯賽（CBA）已無合約關係的國際籃總證明文件，雙方就能正式簽約。

不過稍後進一步消息指出，林書豪與勇士要簽的是「Exhibit 10」非保障合約，將加入金州勇士的發展聯盟球隊聖塔克魯茲勇士，讓球迷空歡喜一場。林書豪也在個人推特上澄清表示：「哇...事情不是大家所看到的那樣，目前都尚未敲定。」讓外界看得霧煞煞。

林書豪在舊金山灣區長大，2010年他的NBA生涯就是在家鄉球隊勇士發跡，但首季出賽29場、場均2.6分並不出色，2011-12賽季才於紐約尼克掀起「林來瘋」，隨後陸續效力火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹與暴龍。

林書豪上季轉戰CBA的北京首鋼，繳出場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻的出色成績。球季結束後他發表聲明告別並感謝北京球迷，本周曾與NBA發展聯盟的選拔隊一起練球，但只出賽1場未得分就離開。如今傳出要重回老東家懷抱的消息，不過答案仍未明朗，本人也公開否認。

(中時 )