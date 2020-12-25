前火箭總管莫瑞(Daryl Morey)爆發香港爭議超過1年，今年他在七六人另起爐灶，回想去年的風波，他以為自己會永遠被踢出NBA，甚至連累妻兒。莫瑞說：「如果可以，我會極力避免得罪世界第二的強權，但我沒做到。我熱愛我的工作，我不希望發生這種事。我很幸運身邊有人指點我該如何應對。」

2019年10月初，莫瑞在推特轉發一則支持香港抗爭的貼圖，鼓勵「為自由而戰。」結果可能如詹姆斯(LeBron James)所說，莫瑞對這個問題認識不夠，意外掀起巨大風波，火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)第一時間將球隊與莫瑞劃清界線，在情勢不明朗的狀況下莫瑞獨自承受各界的指責。

莫瑞向ESPN表示，詹姆斯對他的批評並不公允。其實莫瑞並不是對香港問題一無所知，他曾在當地商學院認識一些香港人，受到朋友的影響才決定推文。話題沿路打到美國今年總統大選，不挺港的詹姆斯被一些網友斥為「中國詹」幫他改圖合成穿上解放軍制服。詹姆斯支持的民主黨候選人如願勝選。

聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)當時站出來打圓場：「我們支持言論自由，我們也願意承受隨之而來的後果。」畢竟大陸球迷也做不到抵制NBA，只把口徑縮小到火箭隊上。碰到新冠疫情，聯盟遭受的損失也非球迷抵制可比。今年10月中，差不多事發屆滿1年，莫瑞宣布離開火箭，還爆出與老闆長期不和，總算為此畫下休止符。

(中時新聞網)