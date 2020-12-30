美國媒體《fadeaway world》針對火箭當家一哥哈登能否如願離開休士頓特別撰文，直接點名拓荒者用5名球員加上3個首輪選秀簽，也就是8換1獲得哈登，這筆交易足以證明哈登價值，火箭能大賺一筆，拓荒者也能組成威力強大無比的雙巨頭。

這個建議交易案讓拓荒者送出麥科倫、胡德、查克柯林斯、西門斯、利托、未來三個首輪選秀權，僅得到哈登一人，這筆交易火箭得到想要的首輪選秀，也得到一些年輕好手，當中麥科倫更是準全明星等級後衛。

火箭原本就有沃爾、伍德、考辛斯、戈登、塔克、豪斯等人，再加上麥科倫、胡德、西門斯等即戰力，這支球隊在西區依舊具有競爭力，甚至這支球隊有可能會激發出超級化學反應成為奪冠熱門球隊，火箭若與拓荒者達成這筆交易絕對是大賺特賺，畢竟三個未來首輪選秀權的價值擺在那裡。

拓荒者組成哈登與利拉德的超級雙巨頭組合，哈登與利拉德都是有場均30分以上的實力，利拉德上賽季場均30.6分，哈登上賽季場均34.4分，兩人會成為比浪花兄弟更加兇猛的組合，利拉德、哈登、小瓊斯、紐基奇、崔特的陣容將成為各隊眼中的惡夢。

(中時 )