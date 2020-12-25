蔡總統堅持明年元旦起開放美國萊豬進口，不能明說的祕密應該是美國的非正式承諾，這般因素亦可見於南韓與日本。日、韓均有美國駐軍，而台灣也有兩岸軍事衝突的高度壓力，三國受制於美國政府，即使川普政府下台亦難改變此等國際現實。

但蔡總統應該要考量美國準總統拜登明年元月上台後是否「川規拜隨」的政治風險。明年開放萊豬進口，可能就是民進黨政府自找麻煩的開始。

對於國民黨地方首長來說，「中央進萊，地方禁萊」，在國內法律適用部分將有兩項挑戰。其一是大法官會議的爭訟，此部分是萊劑零檢出的自治條例是否牴觸中央相關法律的戰場。其二是美國萊豬肉商透過台灣進口商的訴願、行政訴訟，反制萊劑零檢出的自治條例與行政裁罰。民進黨現在一黨獨大，多數大法官也是由蔡總統提名的，大法官會議或未來的憲法法庭是否能公平審判「中央進萊，地方禁萊」的機關爭議案件，令人質疑？地方政府與國民黨必須有所因應。

對於國內豬農而言，競爭力弱的豬農業者難免受到衝擊，考慮到明年國內可能會發生民眾以雞肉、羊肉取代豬肉的替代消費效應，農委會可考量是否提供貸款與養殖技術輔導，幫助較無競爭力的豬農轉型。

從多數民調來看，國內民眾排斥萊豬的心理明顯，產地標示將會造成美國豬肉滯銷，因為萊豬與非萊豬不容易分辨，台灣消費者只好全面消極抵抗美豬。而且可能連所有豬肉加工品，例如貢丸、肉鬆等都會面臨消費量降低的困境，食安影響的層面不小，政府應該及早務實面對。

台北市議員羅智強力推「割萊委」與電話抗議萊豬立委、在萊豬立委臉書留言反對萊豬進口等等政治攻防，對民進黨立委造成不小的壓力。24日民進黨立法院黨團祭出黨紀處分要將萊豬9項行政命令強渡關山，要求「一票都不能跑」，結果仍有林淑芬、劉建國與江永昌等3人跑票。但大多數的綠委還是辜負了選民的託付，「萊委」與「萊豬黨」犧牲國人健康，硬推相當於割地賠款的錯誤政策，未來一定會付出政治代價的。

罷免萊豬立委也許不容易成功，但民眾不能輕易讓美國政府對台灣進行勒索，也不能讓執政黨任意對民眾勒索。立法院強渡關山之後，後續的源頭管理、產品標示都是民意應繼續監督的重點，大家一起努力防止萊豬上台灣人的餐桌。

（作者為作家）