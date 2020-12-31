行政院在2020年的最後一天，宣布反萊自治條例全部無效，要禁止地方保護食安的一切努力，迫使地方政府聯合起來聲請釋憲。執政者能否推動多數民意反對的政策，正在考驗著台灣的民主價值。

民進黨護航萊豬的布局，大致可分成三個部分。在國會，是藉由立法院的人數優勢，確保萊豬的合法性，阻擋相關配套的入法。在行政法院，藉由蔡英文的表姐夫擔任最高行政法院院長，民進黨可以在地方與中央可能的行政訴訟，掌握優勢。第三則是大法官釋憲，在多數「英系大法官」的護航之下，行政院的種種濫權的命令，也能夠得到大法官會議的背書。

行政、立法、司法三管齊下，民進黨在護航萊豬展現了典型的「新威權主義」，但這是否表示反對萊豬就必將徒勞無功呢？其實不然，以反對萊豬的7成民意為後盾，還有3個手段，可以拒絕萊豬：

首先，由國民黨推動的食安公投，已將進入第二階段連署。觀察民意的趨勢，只要「食安公投」成案，結果必然是禁止萊豬。因此中選會是否會在程序上杯葛公投，就成為2021上半年重要的觀察指標。

去年11月20日，中選會以莫須有的理由，把食安公投發回補正、拖延時日，司馬昭之心已是昭然若揭。台北市議員羅智強發動「罷免萊豬立委」；他的策略很簡單，「中選會敢沒收公投，就把罷免當作公投」，成功製造民進黨立委的壓力，也迫使中選會改變態度，同意讓反萊豬公投進入第二階段連署。只要「公投／罷免」的配套持續下去，可預見8月28日，台灣就可以跟萊豬說再見。

其次，民進黨蠻橫推動萊豬，又拒絕標示萊劑殘留量，讓消費者產生「美豬等於萊豬」的印象，讓原本單純對萊豬的反對，不得不擴大成對所有美豬的疑慮。隨著公投案種種活動的進行，未來任何使用美豬的店家，所有以美豬為原料加工的產品，都自然會感受到壓力，受到輿論、消費者、地方主管機關更嚴格的檢驗。目前已有8成肉品業者因為市場壓力，拒絕進口美豬，只要讓剩下的2成業者也拒絕美豬，台灣就可以暫時維持沒有萊豬的現狀。

最後，市場的力量，也會影響到拜登政府的態度。開放萊豬是為了增加美國農民的收益，如果因為民進黨「吃緊弄破碗」，讓整個美豬都被汙名化，美豬進口量不增反減，那麼對拜登政府來說，開放萊豬也就沒有意義了。公開的祕密，萊豬是民進黨為配合川普連任的作為，並不是拜登的信譽。即便公投的結果是禁止萊豬，也絕對不會影響到未來的台美關係。

多數民意反對萊豬，但是蔡英文本身的民調還是在高點，顯然許多台灣人民的心態是「支持蔡英文，但也知道開放萊豬是不對的」，這背後可以有很多種解釋。但反萊豬彰顯的不只是對食安的重視，而是在一個民主社會，政府沒有正當性去推動民意顯然反對的政策。

2021是台灣的「萊豬元年」，但只要台灣社會團結起來，共同努力，也可以是「萊豬末年」。藉由公投運動影響消費者的態度，再藉由市場的力量也影響美國對萊豬的堅持，台灣就不用為了所謂的「親美」立場，而被予取予求。

（作者為野台製作人）