蔡英文政府從元旦起將開放萊豬進口，引發國人食安疑慮，地方政府紛紛訂定自治條例規範所屬縣市肉品瘦肉精零檢出，行政院則選在開放前一天宣布，中央將對地方已訂的自治條例直接函告無效，新訂自治條例的縣市不予核定。此一舉措，勢必引發法理爭議與政治力的激盪，而受害的必將是廣大民眾的食安權益。

行政院要求萊劑含量「全國統一標準」，各縣市政府依地方自治權責為民眾食安把關，兩者之間產生扞格，需要釋憲釐清，但政務委員羅秉成竟直接宣布地方政府的自治規範「違憲」，難不成他自認是大法官？還是他吃定大法官一定會聽從行政院的「宣示」？

民進黨中央執意開放萊豬，事前不但沒有跟民意溝通，也並未取得黨內共識，事後在此一政策對國家究竟獲得何種利益，始終諱莫如深；更嚴重的是，對民意提出的各種食安管理措施，更是無法有合理的回應保障。

如今萊豬開放在即，行政院乾脆逕行宣布不予核定地方政府的自治條例，等於是沒收地方政府保護人民的基本防衛，表面上看是為了止亂定紛，其實是刺激了地方為求食安健康自保，強化自力救濟，反而造成更大的紛亂。

而且行政院還強調，地方政府採取行政救濟手段期間，仍須以中央的《食安法》為執法標準，如有執意執行自治條例規定，將依法究辦。這樣的語帶「恫嚇」，不僅將對地方基層公務員形成極大壓力，也會在民眾、肉品廠商和店家業者間，造成無窮盡的猜忌困擾。

對於2021年8月反萊豬公投的法律效力如何，行政院的態度顯然是避重就輕，只求先強渡關山再說，說穿了，就是要全民吃萊豬，來硬的又如何！