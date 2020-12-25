最近因為藝人送賓士豪車引起社會熱議，大陸廣東省廣州市中山大學甚至傳出有學妹送一部粉紅色勞斯萊斯汽車給學長，還將勞斯萊斯五花大綁貼上標語、架著彩燈氣球，用平台貨車載到學校門口。大陸網友們為此議論紛紛，年輕的網民說：「這學長應該是特長生」、「炒作的吧？」

據網友在微博上貼文顯示，大陸廣東省廣州市中山大學門口昨天出現一輛小貨車，車上載著以透明膠框罩著的粉紅色勞斯萊斯，引起路人駐足圍觀。透明膠框上貼著大號字體標語「送給謝學長的聖誕禮物」、「祝23歲謝學長聖誕節快樂」。

小貨車上載著以透明膠框罩著的粉紅色勞斯萊斯，引起路人駐足圍觀。框上貼著大號字體標語「祝23歲謝學長聖誕節快樂」。（圖／微博）

許多網友認為送粉紅色勞斯萊斯可能是營銷公司炒作。（圖／微博）

網友回應貼文稱，「太瘋狂了！」「這學長肯定是特長生」、「網友酸了，咱跟這學長差哪了？真心不知道他有啥特長。。。學妹為啥不送我？」「搞的和賣大麻花一樣」。

有許多網友認為這可能是營銷公司炒作「在我們學校這裡，炒作的啦！」「之前有個送給學妹，現在送學長，這些人炒作無下限」、「送你一輛你養得起？」「根據某義大利超跑品牌2020年發佈在華銷量僅一百二十餘輛，其中國內某視頻app使用者購買約兩萬五千輛」、「這特麼送台粉色是不是自己開膩了的」。

廣州中山大學校門口學妹送學長粉紅色勞斯萊斯後，隔沒多久，網上就出現了學長回贈學妹一部粉紅色跑車的貼文，更加露出汽車商炒作的痕跡。(圖／微博）

就在學妹送23歲學長粉紅色勞斯萊斯的圖文在網上出現後不久，微博上就出現學長回贈學妹林媛一部名貴粉紅色跑車的貼文，車商炒作的痕跡相當明顯。

(中時新聞網)