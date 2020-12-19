小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】白色巨塔早已瀰漫綠色恐怖

精神科醫師蘇偉碩因反萊豬立場，遭衛福部告發查水表，事實上，不只蘇偉碩，某醫學中心醫師私下透露，自疫情以來，醫師想發表任何逆時中言論，都要承受不小壓力，像他自己因常在公開場合及在媒體評論上，發表和政府立場不同的言論，就直接被高層警告，要求不准再用醫院的醫生名義甚至是他的本名對外發表，就怕得罪主管機關衛福部，醫院裡早就瀰漫著「綠色恐怖」。

【2】練台生不認罪 恐逃亡續境管

錢櫃KTV林森店大火造成6死慘劇，錢櫃董事長練台生涉過失致死等罪遭起訴，台北地院審查庭17日首度開庭，練否認犯罪；辯護律師則說已與死者家屬及97名傷者和解，希望解除出境限制，但法官認為練台生犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，認為還是有必要境管，諭知限制出境、出海8個月。

【3】美眾議員籲我駐美辦事處 更名台灣代表處

美國聯邦眾議院78位議員17日聯名致函國務卿蓬佩奧，就美台關係提出3項建議，包括台灣駐美辦事機構更改名稱、修訂國務院與台關係準則，以及在剛結束的美台經濟對話基礎上，加快雙邊自由貿易談判。外交部對上述聯邦眾議員力挺台美關係的友好行動，表達誠摯謝忱。

【4】疫情難出國 新北冬令營大爆發

新冠肺炎疫情導致民眾無法出國，新北市每年寒假推出的學生育樂營，往年僅400梯次、9000個名額，今年一次加碼開設1000梯次、2萬個名額，除了有球隊、無人機體驗、手作熱縮片等各類營隊外，更結合近期最夯的電影《鬼滅之刃》推出繪畫營隊，預計21日開放報名，帶來一波冬令營熱潮。

【5】中天新聞擺滷肉飯談萊豬 王又正趁亂嗑3碗

中天新聞轉戰YouTube頻道後，改以直播方式播報新聞，目前已突破225萬的超高訂閱數。中天當家主播盧秀芳17日邀政論一哥王又正上中天晚報，持續為民眾追蹤關注萊豬議題，憂心即將開放進口萊豬的前夕，製作團隊精心設計萊豬倒數動畫，讓2人邊吃滷肉飯邊講新聞。

(中時新聞網)