台積電赴美設廠一案，經濟部投審會日前召開審查會議核准通過，預計2024年上半年開始生產5奈米製程，將成為美國第一座先進製程的晶圓廠，現在傳出被大家稱為「生哥」的副總張宗生，將是5奈米新廠的統籌主帥。而張宗生日前在參與活動時，面對媒體詢問，則笑著回應「有可能」喔！

台積電今年5月宣布，有意在美國亞歷桑那州生產5奈米製程技術，將成為美國第一座先進製程的晶圓廠。依照台積電先前公布計畫顯示，台積電預計2021年至2028年投資120億美元(約3420億元新台幣)，2024年上半年開始生產5奈米製程，最終在亞歷桑那州設立月產能2萬片的5奈米晶圓廠。

《日經新聞》報導，台積電亞利桑那州的建廠進度持續推進，目前已開始大舉徵才，預計2021年2月動工，初期估將投入600名人力，其中300名為擁有研發與生產5奈米經驗的員工與主管，協助到美國建廠及營運工作。此外，台積電還將在美國招募300人應屆畢業生，以及有工作經歷約1至2年的年輕工程師，這些新進人員將先在南科廠進行一年的密集訓練，訓練將以英文溝通。

值得注意的是，這次台積電赴美建廠的統籌主帥，現在傳出是被大家稱為「生哥」的副總張宗生，據《自由時報》報導，張宗生日前在參與活動時，先是笑著回應「有可能」喔！同時並表示，「美國建廠環境與台灣不太一樣，挑戰性相當高。」

由台積電官網顯示，張宗生在國立清華大學取得電機工程學士、碩士以及博士學位。為台積公司先進技術暨光罩工程副總經理。他於1995年加入台積公司，曾任晶圓十二B廠資深廠長。擁有營運組織20年以上的實務經驗，參與了晶圓一廠、四廠、八廠、十二廠以及十四廠的技術開發與製造，是成功帶領台積公司先進技術落地量產的關鍵人物。

張宗生於2013年獲選為台積科技院士，以表揚他在創新和卓越工程的成就。張博士在全球擁有52項專利，其中一半為美國專利。

(中時新聞網)