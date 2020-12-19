台中東勢今年5月3日清晨發生64歲雞農張男遭鎌刀砍殺11刀，倒臥大甲溪畔果園兇殺命案。警調查案發前僅死者與報案人許姓男子出入偏僻便道，2人因有機前糾紛且經常發生口角，許男便預謀在果園持鐮刀砍殺張男後，立刻更換鞋子並藏放作案凶器後，還刻意繞遠路報警前，還故意選擇遠路拖時間，警方事後逮捕許男時身上沾有血跡，且右手有刀傷，經調查後坦承殺人，台中地院依殺人罪，判刑18年。

根據調查，台中市消防局在5月3日上午接獲許姓民眾報案，在東勢區東關路5段通往大甲溪畔果園發現友人遭人砍傷，全身是血，意識不清。救護人員到達時，傷者全身多處刀傷，趕緊送東勢農民醫院急救。

東勢農民醫院說，張男刀傷集中四肢及左腰，疑失血過多，到院前已死亡。警方調查，死者與妻小不睦，獨居東勢租屋處，平時騎車到大甲溪畔養雞，報案的友人則在旁種菜及水果。

大甲溪畔便道平時只有砂石車進出，警方調閱附近監視器，發現案發前僅死者與報案人許男出入，且兩人有共同投資。鑑識人員發現現場有明顯打鬥跡象，地上留有鞋印；許男身上也採集到血跡反應且供詞不一涉有重嫌，依殺人罪嫌將他移送法辦。

許男一度否認犯案，但並未通過測謊，據法醫驗屍報告指出，死者傷勢是犯嫌猛力揮砍結果，傷及神經、血管，且根據現場血跡噴濺痕，研判死者倒地後，還繼續遭到砍殺，台中地院法官認定許男有殺人故意，依殺人罪，判刑18年，可上訴。

(中時新聞網)