台中市一名62歲洪姓婦人，在銀行提款機提款，疑因機器故障並未吐鈔，不知道該怎麼辦，馬上向一旁處理交通事故的員警求助，員警將交通事故處理好後，陪同洪女至該提款機了解情形，安撫其緊張的情緒，指導其撥打銀行客服電話聯繫，由客服行員協助將故障排除，員警請洪女再至其他機台操作並刷存簿確認金額是否有短少，洪女確認金額無誤，頻頻向警方道謝。

台中市警察局第四分局大墩派出所巡佐薛登益與警員林明新日前晚間擔服巡邏勤務，在南屯區公益路二段處理交通事故時，突然一名婦人慌張地跑來求助，表示剛剛在銀行提款機提款3萬元，但提款機似乎故障並未吐鈔，不知道該怎麼辦。

熱心的員警將交通事故處理好後，陪同洪女至該提款機前了解情形，安撫其緊張的情緒，指導其撥打銀行客服電話聯繫，由客服行員協助將故障排除，員警請洪女再至其他機台操作並刷存簿確認金額是否有短少，洪女確認金額無誤，表示警方在繁忙勤務中遇到民眾有困難依然積極的幫忙，為民服務之精神實在是令人敬佩。

大墩派出所所長葉信良表示，為民服務乃職責所在，只要能協助民眾解決急難，員警定用熱忱提供貼心的服務，並提醒民眾如遇相同情形，切勿緊張，請第一時間撥打ATM機上顯示的客服電話，與銀行方面即時取得聯繫，向行員反映情況，便能順利解決問題。

(中時 )