紐籍機師害3人染新冠肺炎，使得台灣維持253天的本土零確診破功，指揮中心於22日公布3個足跡地點後，昨日又傳出一張完整足跡圖，在網路瘋傳，引來不少網友怒火，陳時中今接受廣播節目時，也做出回應。

紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，卻與廣達集團一名女員工（案771）有密切往來，指揮中心於22日公布3個足跡地點，包括天母新光三越、天母SOGO及好市多南崁店，不過，昨（23）日一張完整足跡，在網路造成瘋傳，遭網友質疑隱匿足跡，對此，陳時中今接受《周玉蔻嗆新聞》時指出，這有分地方政府及中央政府層次，有些足跡是地方政府呈報，有些是我們掌握的，指揮中心綜合兩邊的訊息，再經由疫調人員判斷，掌握清楚的就沒有必要對外公布；無法掌握的才會對外說明。

陳時中進一步解釋，無法掌握確診者足跡時，則會發布細胞簡訊，針對大範圍請民眾注意；另外，我們在這件事爭論最多的時候，也會有基本的原則，而疫調人員就會根據這些原則做判斷、宣布。

主持人周玉蔻追問該完整足跡「是不是台北市政府的表格？」陳時中愣了幾秒後說「我不清楚」，並再次地表示，會將詳細的訊息發給地方政府，執行消毒作業，並希望「大家能夠以指揮中心發布的訊息為主，不要被假訊息給混淆，畢竟疫情之下，控制社會穩定也是一件很重要的事。

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(中時新聞網)