有網友質疑衛福部長陳時中隱暪疫情「無恥舔美賣台」，經陳時中提告後，檢方起訴網友，陳時中則說提告是「不得已的作法」。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書定義此事說「在野時那個提案『即使謠言也該受言論自由保障』的民進黨已經死了！」

鄭照新說，人民質疑政府的權利，是民主開放社會的地基柱石，也是我們與專制、威權體制最大的不同。政府有極大資源、資訊與國家機器系統，而人民沒有，人民只能以質疑為武器，而且極不對稱，無法相抗，所以在民主與開放社會，個人對政府的質疑必須予以極大化的包容。「只有專制政府才以壓制民眾質疑為穩定政權手段！」

他說，照此標準。馬政府時期政務官該告的不知凡幾，光是一個名嘴罵馬前總統x你娘、龜兒子，還有那個罵馬總統父親X女兒這種，就告不完。更別說那些故意看不見國民黨捍衛中華民國實質參與事實，一天到晚什麼議題都能扯到國民黨政治人物「無恥舔中賣台」的江湖郎中型名嘴及綠營政客了。

「因言獲罪文字獄，還說不是民選獨裁，這是民主素養問題。」鄭照新惋惜說，可惜了，在野時那個提案「即使謠言也該受言論自由保障」的民進黨已經死了!

(中時 )