紐籍機師和廣達集團女員工出遊，大部分足跡集中台北市。疫情指揮中心指揮官陳時中證實，他們兩位確實一起搭過捷運，之所以不公布足跡，「因為全程都有戴口罩」。

機師（案765）成為眾矢之的，一口氣傳染包括兩位同事在內的3人，其中廣達集團旗下廣明光電子公司一位女員工（案771）和機師出遊，確認感染新冠肺炎，成為台灣253天來的第一位本土個案，震驚全國。

一份更完整的足跡23日流出，指揮中心三緘其口，不願證實其真偽，並強調將啟動政風調查洩密者。新版足跡看出機師與女員工曾搭捷運，陳時中證實，個案確實搭乘捷運移動，基於「能掌握的就不公布」原則，不講是因為兩人全程戴口罩。

至於案771疫調過程是否吐實？陳時中說，不會針對她開罰，只希望大家誠實以對；會罰機師是因他說謊太明顯，和女員工整天相處怎麼可能記不起來，這一點，證據會說話，連調查都不用調查。

(中時新聞網)